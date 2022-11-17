Лиссабон, , 01:43 — REGNUM 17 ноября в Лиссабоне (Португалия) на стадионе «Жозе Алваладе» национальная сборная Португалии под руководством Фернанду Сантуша сыграет с командой Нигерии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Криштиану Роналду Дмитрий Садовников

Ранее главный тренер сборной Фернанду Сантуш сообщал, что 37-летний форвард «Манчестер Юнайтед» пропустит товарищеский матч с Нигерией из-за проблем с желудков.

Для сборной Португалии чемпионат мира 2022 года в Катаре начнется с матча с Ганой, который состоится 24 ноября. Также на групповой стадии португальской команде предстоит сыграть с Уругваем и Южной Кореей.