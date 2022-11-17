17 ноября 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 09:37 — REGNUM Данные лондонской биржи ICE, согласно которым биржевые цены на газ в Европе упали ниже $1180 за тысячу кубометров, стали поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 17 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день (фрагмент). 1858.

Многие пользователи пришли к выводу, что резкое снижение цены за газ на европейском рынке является лишь стадий падения, следующей вслед за резким ростом стоимости природного топлива. Рынок газа в Европе лихорадит, и никто точно сказать не может, какая цена встретит европейцев завтра.

«Ничего, скоро снова цены подскочат. Они даже «А» сказать не успеют», — предрекает Бажена С.

«Наши олигархи с газом помогли, для них Запад — дом родной», — считает Геннадий Г.

Некоторые комментаторы сетуют на то, что снижению цен поспособствовали поставки слишком большого объёма газа из России, благодаря которым европейцы сумели закрыть свои основные потребности.

«Логично. Их газовые хранилища практически полностью заполнены сейчас. Пока морозов нет, цены будут снижаться, т. к. спрос упал. Кто в этом виноват? Тот кто продолжал продавать газ недружественным странам. Одно радует, что с наступление заморозков отбор из газохранилищ начнётся сильный, а добор не будет поспевать и тогда цены на газ опять понесутся вверх. Но это уже ни на что особо не повлияет. Европа переживёт эту зиму без особых проблем», — уверен Максим Б.

Часть людей полагает, что Россия заработала на европейском рынке газа невероятную сумму денег, что позволило нам выйти из крайне неприятной ситуации, вызванной санкциями.

«Не знаю, что плохого в том, что мы европейцам газ по бешенным ценникам продавали. За счёт этого, собственно, и спецоперацию можем проводить, да и санкции успешно обходить. Куда ни посмотришь, везде выгода», — поделился своим мнением Андрей Б.

Ряд пользователей указывает на то, что у Евросоюза всё равно уже нет будущего: предприятия будут постепенно перемещаться из Европы в более благоприятные страны, граждане ЕС потеряют работу и будут вынуждены с каждым разом оплачивать всё более и более дорожающие коммунальные услуги.

«Для предприятий и предпринимателей в ЕС, а таких миллионы, такие цифры — это бомба. Вот и выходят они бастовать! Промышленная инфляция это называется, когда миллионы людей потеряют работу, а далее только нищета! Уже сегодня тысячи предприятий из ЕС переносят своё производство в страны, где доступна энергия, и налоговый сбор!» — указывает Иосиф Д.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Газ, тем не менее, всё равно дорогой и, как и раньше, практически недоступный для европейского потребителя. Европа выживает, но за счёт простых европейцев, которые теперь в десять раз больше платят за отопление и электроэнергию», — отметил Антон Ф.

«Наша зацикленность на газе в Европе с нами плохую шутку сыграла. Мы думали, что европейцы схватятся за голову и снесут свои правительства, а их убедили в том, что это их новая реальность, и они с ней свыклись. Увы, революции не произошло. Расходимся», — написал Павел И.

Напомним, 16 ноября стали известны данные лондонской биржи ICE, согласно которым биржевые цены на газ в Европе упали ниже $1180 за тысячу кубометров.