Вашингтон, , 01:55 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск ещё «несколько месяцев назад» выбрал кандидатуру своего потенциального преемника на посту генерального директора производителя электромобилей Tesla. Об этом со ссылкой на заявление члена совета директоров компании Джеймса Мердока 16 ноября сообщает агентство Reuters.

Илон Маск Steve Jurvetson

Имя возможного нового главы Tesla не раскрывается.

Напомним, основанная Маском в 2003 году компания Tesla первоначально производила только электромобили, но позднее также наладила выпуск и солнечных батарей. Штаб-квартира Tesla находится в Остине (штат Техас).

Как сообщало ИА REGNUM, новый владелец компании Twitter Илон Маск заявил, что сервис платной подписки Twitter Blue, позволяющий пользователям получать в своём аккаунте галочку верификации, будет перезапущен 29 ноября.

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