Тирана, 17 ноября, 2022, 01:30 — ИА Регнум. 17 ноября в Тиране (Албания) на стадионе «Националь Арена» национальная сборная Албании по футболу в рамках товарищеской встречи уступила сборной Италии. Основное время встречи завершилось со счетом 1:3.

(сс) Clément Bucco-Lechat Леонардо Бонуччи в составе сборной Италии

Единственный гол хозяев на 16-й минуте встречи забил 26-летний центральный защитник «Эмоли» Ардиан Исмайли после передачи Недима Байрами. Забитыми голами в составе «скуадра адзурры» отметились Джованни Ди Лоренцо (20’ Винченцо Грифо) и Винченцо Грифо (25’ Джакомо Распадори, 64’). Желтые карточки получили Мараш Кумбулла, Кейди Баре, Марко Верратти и Одисе Роши.

Стартовые составы команд:

Албания: Бериша, Леняни, Хюсай, Михай, Кумбулла, Исмайли (Байрами, 71’), Баре (Лячи, 87’), Байрами (Асллани, 71’), Броя (Роши, 50’), Абраши (Рамадани, 77’), Узуни (Скула, 87’).

Италия: Мерет, Скальвини, Бонуччи (Пинамонти, 90’), Бастони, Димарко, Ди Лоренцо, Верратти (Пафунди, 90’), Тонали (Риччи, 46’), Распадори (Кьеза, 90’), Грифо (Ньонто, 77’), Дзаньоло (Фаджоли, 77’).