Тегеран, 17 ноября, 2022, 01:56 — ИА Регнум. Не менее пятерых человек погибли в результате вооруженного нападения на рынок в городе Изе на юго-западе Ирана. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По его данным, вечером 16 ноября вооруженные люди на двух мотоциклах открыли огонь по посетителям рынка, а сотрудники полиции и иранские силовики начали ответную стрельбу. В результате перестрелки погибли трое молодых людей, девятилетняя девочка и 45-летняя женщина. Также ранения получили десять человек, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Полиция расценивает нападение как террористический акт. В настоящее время иранские силовики пытаются идентифицировать нападавших и найти их. Отмечается, что порядок в городе уже восстановлен.