Нью-Йорк, США, , 01:56 — REGNUM Территория бывш. УССР стала полигоном для испытания образцов западных вооружений, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для него (Запада — прим. ИА REGNUM) [территория бывш. УССР] — в том числе полигон для испытания различных видов оружия, что недавно признал и министр обороны [киевского режима]», — заявил он.

Дипломат отметил, что Запад все больше вовлекается в конфликт, наращивая поставки вооружений киевским нацистам. Небензя также подчеркнул, что Соединенные Штаты подключились к управлению боевыми действиями на стороне бандеровцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Государственной думы России Вячеслав Володин призвал США и Евросоюз прекратить поставки вооружений киевскому режиму. Он напомнил, что инцидент с падением ракеты в Польше не был первым — до этого киевский беспилотник с 120 килограммами взрывчатых веществ прилетел на территорию Хорватии.