Манчестер, Великобритания, 17 ноября, 2022, 01:15 — ИА Регнум. Большинство игроков «Манчестер Юнайтед» считают, что Роналду должен уйти зимой. У него с Бруну Фернандешем хорошие отношения, но хавбек ощущает негативное влияние форварда на команду. Об этом 17 ноября сообщает издание Manchester Evening News.

Кирилл Венедиктов / soccer.ru Криштиану Роналду

Ранее сообщалось, что лиссабонский «Спортинг», за который Роналду выступал с 1997 по 2003 годы, отказался возвращать португальца в ближайшее январское трансферное окно. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нападающего в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Криштиану Роналду лишь три забитых мяча и две результативные передачи в 16 матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах. Также футболист получил две желтые карточки.