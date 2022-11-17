Таллин, , 01:09 — REGNUM Экстренное заседание в связи с инцидентом с падением ракет в Польше созвало правительство Эстонии для обсуждения ситуации в сфере безопасности. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба кабинета министров страны.

Кая Каллас FinnishGovernment

Премьер-министр Кая Каллас пояснила, что речь идёт об изолированном инциденте и пока Польша не начала переговоров по введении в действие 4-й статьи НАТО, прямая военная угроза для Эстонии отсутствует.

«На наших границах сейчас нет прямой военной угрозы. Понятно, что эта война затрагивает всех в Европе, — она влияет на нас через инфляцию, через высокие цены на энергоносители, но гораздо больше она затрагивает соседние с [б. УССР] страны», — указала Каллас.

Кроме того, в правительстве Эстонии подчеркнули, что Эстония должна предоставить Киеву ещё больше помощи. Как уточнил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу, прежде всего это должно выражаться в увеличении поставок вооружения.

Рейнсалу пояснил, что Эстония должна предоставить Киеву западное оружие, которого ещё достаточно на складах западных стран, но на него установлены политические ограничения. По словам Рейнсалу, это совершенно не оправдано.

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