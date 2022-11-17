Ростов-на-Дону, , 01:05 — REGNUM Не менее шести оказались в больнице после дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом, сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по Ростовской области.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

ДТП произошло на улице Шеболдаева, в районе дома номер 15. Автобус №47 врезался в ограждение. В момент аварии в салоне транспортного средства находилось 15 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Нижегородской области автобус с рабочими съехал в кювет и опрокинулся. В результате происшествия пострадали 11 человек.

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