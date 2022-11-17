Нью-Йорк, США, , 01:10 — REGNUM Предотвращение экономического коллапса в Афганистане и перспективы восстановления страны будут обсуждаться на неформальном заседании Совбеза ООН по «формуле Аррии», которое 17 ноября проведёт постоянное представительство России при международной организации. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба российского представительства.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

В заявлении отмечается, что для нормализации ситуации в Афганистане, «предотвращения безудержной инфляции, роста бедности и голода» критически важной является «разморозка афганских активов».

пресс-служба Постоянного представительства России при ООН «Эти средства принадлежат афганскому народу и не должны использоваться в качестве рычага».

На заседании планируются выступления постпреда России при ООН Василия Небензи, представителей других государств, а также гуманитарного координатора миссии ООН в Афганистане Рамиза Алакбарова.

Как сообщало ИА REGNUM, «Белую книгу» о преступлениях НАТО в Афганистане подготовило к публикации Министерство иностранных дел России.

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