17 ноября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова мэра Москвы, который считает, что от проведения новогодних мероприятий на нужды СВО поступит кратно больше денег, чем без них.

Тимур Кондратьев, , 09:23 — REGNUM Заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что доходы, которые получит столица России от проведения новогодних мероприятий, будут кратно больше, чем экономия при отказе от их проведения, и вырученные средства направят в поддержку специальной военной операции, вызвало дискуссию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 17 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Новогодняя Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

Многие пользователи оказались согласны с позицией мэра Москвы, который считает, что новогодний праздник привлечёт куда больше денег, которые затем пойдут на нужды спецоперации, чем просто отказаться от проведения увеселительных мероприятий и довольствоваться самым минимумом.

«Много народу хочет на Новый год посетить Москву. Доходы там приличные, больше даже, наверное, чем в Сочи в жаркий период», — отметила Виктория Е.

«Понял наконец-то куда миллионы следует тратить», — отметил Николай К.

Некоторые комментаторы не разделяют мнение, согласно которому спецоперация обязывает людей отказаться от праздника. Такие граждане считают, что СВО заслуживает отдельного внимания, но забирать у людей веселье не стоит.

«Читаю тут некоторых комментаторов: пишут, надо всё запретить (обернуться в простыню и медленно ползти к кладбищу). Тогда, может, и другие мероприятия запретить? А на что тогда жить людям, которые работают в сфере культуры? А как быть с мероприятиями, средства от которых идут на помощь СВО? Считаю, что запрещать не надо, надо праздновать разумно. И фронту помогать», — поделилась свои мнением Татьяна С.

Но нашлись и те, для кого специальная военная операция — это нечто большее, чем непогода, из-за которой люди вынуждены отказаться от привычных им увеселений.

«Неправильно, когда люди вынуждены покупать за свой счёт обмундирование, а города праздновали, спуская деньги на фейерверки», — указывает Вениамин Е.

«Во время войны все помыслы, чаяния страны должны быть направлены на достижение Победы. Все праздничные мероприятия должны быть разрешены или запрещены», — считает Геннадий С.

Мобилизованные Александр Погожев © ИА REGNUM

Часть людей считает несправедливым, что наши защитники вынуждены за счёт собственной жизни сдерживать орды нацистов, пока столичные гуляки сорят деньгами на праздничных мероприятиях.

«Наши мужчины в крови, грязи, а мы празднуем. Это не правильно! И не надо себя оправдывать тем, что другие живут. Вспомните про тех, кого нет уже среди нас! Хватит гулять! Не время для веселья. Обеспечьте армию всем необходимым вместо ваших ёлок и салютов. Будьте уже людьми с большой буквы! Это касается не только Москвы», — отметила Светлана С.

«Лучше бы все регионы централизовано отменили все праздничные мероприятия, а сэкономленные деньги отправили на поддержку наших бойцов. Так будет просто честно, и не надо никакой трудный моральный выбор делать. Просто помогите нашим героям», — пишет Илья С.

Напомним, 16 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью РИА Новости о том, что доходы, которые получит столица России от проведения новогодних мероприятий, будут кратно больше, чем экономия при отказе от их проведения, и вырученные средства направят в поддержку специальной военной операции.