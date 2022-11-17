Москва, , 01:10 — REGNUM Результаты расследования инцидента в Польше с падением ракеты в приграничном районе не важны для США, которые всегда готовы самостоятельно назначить виновных исключительно по политическим мотивам. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем канале в Telegram.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Правительство США плевать хотело на результаты расследования. Так откровенно Белый дом об этом никогда не говорил. Правительству США всегда есть на кого «возложить ответственность» по политическим мотивам», — заявила она.

Дипломат напомнила, что американские власти до сих пор не смогли найти настоящего убийцу экс-президента страны Джона Фицджеральда Кеннеди и предотвратить теракты 11 сентября 2001 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель совета нацбезопасности Белого дома США Эдриенн Уотсон заявила, что Вашингтон считает Россию якобы ответственной за падение ракеты на территории Польши вне зависимости от того, какие будут результаты расследования. При этом сам президент Польши Анджей Дуда, а также глава Белого дома США Джо Байден заявили, что не располагает доказательствами причастности России к инциденту.