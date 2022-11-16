Нью-Йорк, США, 17 ноября, 2022, 01:10 — ИА Регнум. Основные индексы американского фондового рынка завершили торги 16 ноября снижением на фоне публикации данных о снижении запасов нефти в США. Больше других потерял Nasdaq.

Иван Шилов ИА REGNUM Фондовая биржа США

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 39,09 пункта (0,12%), до уровня 33 553,83 пункта. S&P 500 подешевел на 32,94 пункта (0,83%), до уровня 3958,79 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 174,75 пункта (1,54%), до уровня 11 183,66 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $1,59 (1,83%), до уровня $85,33 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 15 ноября умеренным ростом на фоне позитивных данных по октябрьской инфляции и продолжающегося сезона корпоративной отчётности.

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