Киев, , 00:32 — REGNUM Параллельную систему энергоснабжения в стране якобы разработали в Киеве. Об этом сообщил 16 ноября Владимир Зеленский, его слова приводит издание Страна. ua.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнил Зеленский, Киев разработал «интересную» параллельную систему снабжения электричеством. По словам Зеленского, к реализации проекта можно будет приступить после окончания активной фазы боевых действий.

Никаких деталей о том, как будет реализована новая система энергоснабжения, Зеленский не приводит.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после массированных ударов по инфраструктуре бывш. УССР часть территории, контролируемой киевским режимом, остаётся без света.

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