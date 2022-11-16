Киев, 17 ноября, 2022, 00:32 — ИА Регнум. Параллельную систему энергоснабжения в стране якобы разработали в Киеве. Об этом сообщил 16 ноября Владимир Зеленский, его слова приводит издание Страна. ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Как уточнил Зеленский, Киев разработал «интересную» параллельную систему снабжения электричеством. По словам Зеленского, к реализации проекта можно будет приступить после окончания активной фазы боевых действий.

Никаких деталей о том, как будет реализована новая система энергоснабжения, Зеленский не приводит.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после массированных ударов по инфраструктуре на территории бывш. УССР часть территории, контролируемой киевским режимом, остаётся без света.