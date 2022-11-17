Бухарест, , 00:01 — REGNUM Крупные производители молочной и хлебной продукции Румынии смогут рассчитывать на дополнительную помощь государства в размере по €500 тыс. Об этом 16 ноября со ссылкой на решение румынского правительства сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Согласно официальной информации, на дотацию смогут рассчитывать более 50 соответствующих заводов по всей стране. «Вкладываемые средства позволят этим структурам избежать серьезных экономических проблем, сокращения рабочих мест и уменьшения объемов производства», – заявил министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа.

Как отметили в кабмине, деньги будут предоставляться в виде грантов для частичной компенсации расходов, связанных с созданием запасов сырья, а также транспортировкой и хранением готовых товаров. Финансовые ресурсы выделяются из госбюджета.

Напомним, ранее из-за высокой инфляции и роста цен на электроэнергию в Румынии свою работу прекратили десятки предприятий отрасли.