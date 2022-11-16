Пловдив, Болгария, 16 ноября 2022, 23:58 — REGNUM Полиция Пловдива в Южной Болгарии задержала местного жителя, подозреваемого в распространении ложных данных о якобы заложенном на железнодорожном вокзале города взрывном устройстве. Об этом 16 ноября сообщает софийский информационный портал News. bg.
Согласно официальной информации, задержанным оказался некий 27-летний Любомир Яков, который в 2021 году дважды отправлял письма с угрозами в адрес тогдашнего спикера Народного собрания (парламента) Болгарии Ивы Митевой. В октябре прошлого года суд Софии приговорил Якова к испытательному сроку и 200 часам общественным работ по обвинению в преследовании политика.
Сигнал о «минировании» пловдивского вокзала поступил накануне вечером с уличного таксофона. Прибывшие на указанное анонимом место полицейские эвакуировали из здания и перронов сотни человек.
Ведется следствие. Если вина Якова будет доказана, ему грозит до пяти лет тюремного заключения.