Пловдив, Болгария, , 23:58 — REGNUM Полиция Пловдива в Южной Болгарии задержала местного жителя, подозреваемого в распространении ложных данных о якобы заложенном на железнодорожном вокзале города взрывном устройстве. Об этом 16 ноября сообщает софийский информационный портал News. bg.

Согласно официальной информации, задержанным оказался некий 27-летний Любомир Яков, который в 2021 году дважды отправлял письма с угрозами в адрес тогдашнего спикера Народного собрания (парламента) Болгарии Ивы Митевой. В октябре прошлого года суд Софии приговорил Якова к испытательному сроку и 200 часам общественным работ по обвинению в преследовании политика.

Сигнал о «минировании» пловдивского вокзала поступил накануне вечером с уличного таксофона. Прибывшие на указанное анонимом место полицейские эвакуировали из здания и перронов сотни человек.

Ведется следствие. Если вина Якова будет доказана, ему грозит до пяти лет тюремного заключения.