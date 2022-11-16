Констанца, Румыния, , 23:56 — REGNUM В черноморском порту Констанца на юго-востоке Румынии сотрудники румынской таможенной службы обнаружили партию аксессуаров для мобильных телефонов на общую сумму в 2,2 млн леев ($500 тыс.). Об этом 16 ноября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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По предварительным данным, груз чехлов, наушников и зарядных устройств, являющихся подделкой под товары известных брендов, прибыл из Китая. Вся партия предназначалась для одной из фирм на территории б. УССР.

Нарушающая авторские права продукция конфискована. Возбуждено уголовное дело по факту оборота контрафактных изделий.