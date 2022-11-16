Грозный, 16 ноября 2022, 23:50 — REGNUM Назначить место и время встречи предложил сбушникам глава Чечни Рамзан Кадыров, узнав, что бандеровская служба объявила его в розыск.
В своём телеграм-канале глава Чечни 16 ноября опубликовал комментарий, начинающийся словами: «СБУ никак не может меня найти». Кадыров напомнил, что находится в Грозном.
Глава Чечни высказал своё нелестное мнение о качестве работы СБУ, назвав эту структуру тупой.
Читайте также: Рамзан Кадыров объявлен в розыск СБУ
Читайте ранее в этом сюжете: СК возбудил дело о незаконном преследовании Киевом Кадырова и Суровикина