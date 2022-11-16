Грозный, 16 ноября, 2022, 23:50 — ИА Регнум. Назначить место и время встречи предложил эсбэушникам глава Чечни Рамзан Кадыров, узнав, что бандеровская служба объявила его в розыск.

страница Рамзана Кадырова во ВКонтакте. vk.com/ramzan Рамзан Кадыров

В своём телеграм-канале глава Чечни 16 ноября опубликовал комментарий, начинающийся словами: «СБУ никак не может меня найти». Кадыров напомнил, что находится в Грозном.

Рамзан Кадыров «Я уже заявлял и повторюсь: назовите место, СБУшники, и время! Меня искать не надо».

Глава Чечни высказал своё нелестное мнение о качестве работы СБУ, назвав эту структуру тупой.

Читайте также: Рамзан Кадыров объявлен в розыск СБУ