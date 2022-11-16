Москва, , 23:52 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело о незаконном уголовном преследовании Киевом главы Чечни Рамзана Кадырова и командующего группировкой российских войск в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина. Об этом сообщили вечером 16 ноября в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет Скриншот страницы sledcom.ru

Как уточняется, дело возбуждено Главным следственным управлением СК России по признакам преступления, предусмотренного статьёй 299 УК РФ «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела».

В настоящее время следствием устанавливаются конкретные должностные лица киевских правоохранительных органов, подлежащие привлечению к уголовной ответственности, отметили в СК.

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