София, 16 ноября, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Комиссия по социальным вопросам Народного собрания (парламента) Болгарии абсолютным большинством голосов одобрила продление действия бюджета страны 2022 года на несколько месяцев. Об этом 16 ноября сообщает БНР.

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Парламентарии пришли к выводу о необходимости сохранить основные положения нынешнего главного финансового документа Болгарии на фоне возникшего политического кризиса и затягивания процесса формирования нового болгарского правительства. По словам заместителя министра финансов Болгарии Людмилы Петковой, служебное правительство не готово рассмотреть проект бюджета на 2023 год.

Напомним, действующий госбюджет Болгарии был окончательно принят только в мае текущего года. Ранее депутаты Народного собрания не могли одобрить соответствующий бюджет из-за разногласий в системах законодательной и исполнительной власти.