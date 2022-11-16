Брянск, 16 ноября, 2022, 23:36 — ИА Регнум. Два человека получили ранения в результате подрыва мины у села Азаровка Стародубского муниципального округа Брянской области 16 ноября. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Мина

«В окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа двое местных жителей, передвигаясь на автомобиле, в результате подрыва на мине получили ранения», — написал глава региона.

Он уточнил, что на месте работают оперативные службы. Пострадавших отправили в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября в Климовском районе Брянской области была подорвана опора ЛЭП 110 кВ.