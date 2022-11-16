Брюссель, , 23:35 — REGNUM Привести какие-либо доказательства целенаправленного ракетного удара ВС РФ по Польше НАТО не может, заявил 16 ноября генсек ООН Йенс Столтенберг, передаёт ВВС.

Йенс Столтенберг Håkan Dahlström

Йенс Столтенберг «У нас нет каких-либо указаний на то, что это был целенаправленный удар, осуществлённый Россией».

По словам генсека альянса, специалисты проводят расследование. Уже сейчас можно сказать, что, скорее всего, на территорию Польши упала ракета ПВО ВСУ.

Между тем Столтенберг добавил, что всё равно Россия якобы виновата в том, что произошло падение ракет на польскую территорию, ведь российская сторона проводит спецоперацию, а значит, вся ответственность лежит на Москве.

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