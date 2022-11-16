Брюссель, 16 ноября 2022, 23:35 — REGNUM Привести какие-либо доказательства целенаправленного ракетного удара ВС РФ по Польше НАТО не может, заявил 16 ноября генсек ООН Йенс Столтенберг, передаёт ВВС.
По словам генсека альянса, специалисты проводят расследование. Уже сейчас можно сказать, что, скорее всего, на территорию Польши упала ракета ПВО ВСУ.
Между тем Столтенберг добавил, что всё равно Россия якобы виновата в том, что произошло падение ракет на польскую территорию, ведь российская сторона проводит спецоперацию, а значит, вся ответственность лежит на Москве.
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