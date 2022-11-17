17 ноября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили информацию о том, что ВСУ подрывают мосты на границе с Белоруссией.

Елизавета Коробова, , 08:21 — REGNUM Заявление председателя белорусского Государственного пограничного комитета Анатолия Лаппо о том, что киевские военные заминировали территорию у границы с Белоруссией, а также взорвали почти все мосты в направлении Гомеля и Мозыря, расположенные на юго-востоке республики, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 17 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Поспешишь — людей насмешишь», — написал Максим М.

Многие пользователи считают, что киевский режим действительно верит в перспективу того, что российские войска с территории Белоруссии вновь совершат бросок до нацистской столицы.

«Работают на опережение», — заметила Юлия С.

«Они всё ещё ждут нашей повторной атаки на Киев? Ну, пусть ждут. И мы подождём», — написал Антон Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что взрывать мосты, быть может, с военной точки зрения — дело логичное, но ведь на этих территориях живут в том числе и простые граждане, которым эти переправы необходимы в целости и сохранности.

«Самоликвидируют инфраструктуру. Хоть так и не говорят, но по факту это так. Ломать — не строить», — отметила Ева А.

«Зачем мосты взрывать? Они же нам ещё пригодятся! Вот ведь дикари позорные!» — пишет Алексей П.

Часть людей полагает, что Россия сумеет преодолеть любые преграды, а значит, попытки ВСУ задержать продвижение Вооружённых сил РФ подрывом мостов покажут свою бессмысленность.

«Любыми судьбами пытаются втянуть НАТО в конфликт. Всё хотят создать видимость, что Россия там такая агрессивная», — указывает Андрей М.

«Взрывают, чтобы типа до Киева не дошли. Если наши действительно захотят, достанут нарколыгу любым другим доступным способом. Их есть у нас», — написала Наташа С.

Владимир Зеленский Официальное интернет-представительство Зеленского

«Если что, понтоны ставят за 15 минут! Пусть не проспят!» — указывает Наталия Д.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия явно не станет наступать на те же грабли, какие повстречала на своём пути 24 февраля. Поэтому столица врага однозначно падёт, но после атаки, с большой долей вероятности, с каких-то других направлений.

«Мосты взрывают лишь только в одном случае, когда мечтают сконцентрировать противника в одном квадрате. Но граница слишком протяжённая. Не смогут зайти с одного места, значит, зайдут с другого. В любом случае зайдут», — уверен Михаэль В.

«Началась паника в стране 404. Взорвали пока мосты, дальше что будут делать?» — спрашивает Влад Г.

«Короче говоря, скоро киевский режим объявит войну Белоруссии. Вот тогда поглядим, что будет», — написал Тимур Р.

Нашлись и те, кто не видит негативных последствий во взрывах мостов на территории бывшей УССР для соседних государств.

«С другой стороны, меньше нелегалов прибудет в Белоруссию проникать, да и сами же нацики обезопасили границу Белоруссии от собственных необдуманных поступков», — подметил Эдуард Б.

«Мда. Ну, может, так и лучше? Сами себе дорогу перекрыли. А мосты восстановят наши. Вот уже Крымский мост как быстро уже почти восстановили!» — поделилась своим мнением Валерия Г.

Теракт на Крымском мосту © ИА REGNUM

Напомним, 16 ноября «Spunik Беларусь» опубликовал материал, согласно которому председатель белорусского Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо заявил о том, что киевские военные заминировали территорию у границы с Белоруссией, а также взорвали почти все мосты в направлении Гомеля и Мозыря, расположенные на юго-востоке республики.