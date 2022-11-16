Стародубский район, Брянская область, 16 ноября, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате подрыва на мине в среду, 16 ноября, в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Bryanskobl.ru Александр Богомаз

«Сегодня в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа двое местных жителей, передвигаясь на автомобиле, в результате подрыва на мине получили ранения», — написал он в своём телеграм-канале.

Богомаз добавил, что на месте происшествия в настоящее время работают оперативные службы, пострадавшие в ближайшее время будут доставлены в районную больницу.

Других подробностей произошедшего губернатор не сообщил.