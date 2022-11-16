Нью-Йорк, США, , 23:21 — REGNUM Бард Лютик из цикла романов Анджея Сапковского «Ведьмак» появится в будущем игровом сериале Netflix «Ведьмак: Происхождение». Об этом 16 ноября сообщил портал Redanian Intelligence.

«Ведьмак» Иван Шилов © ИА REGNUM

Актёр Ленни Генри, играющий главу друидов Балора, рассказал во время очередного интервью, что его партнером на съёмочной площадке будет Джои Бэти, исполняющий роль Лютика в основной экранизации «Ведьмака» от Netflix. Стоит отметить, что Лютик вовсе не является бессмертным, как могут подумать некоторые поклонники франшизы, он появится в тех сценах будущего сериала, действие которых будет происходить в основной временной линии романов Сапковского.

Для справки: действие шоу «Ведьмак: Происхождение» развернётся за 1200 лет до событий, описанных в цикле «Ведьмак». Главные роли в этом шоу исполнят Лоуренс О’Фуаран, Мишель Йео, София Браун и другие.

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