Нью-Йорк, США, 16 ноября, 2022, 23:21 — ИА Регнум. Бард Лютик из цикла романов Анджея Сапковского «Ведьмак» появится в будущем игровом сериале Netflix «Ведьмак: Происхождение». Об этом 16 ноября сообщил портал Redanian Intelligence.

Иван Шилов ИА REGNUM «Ведьмак»

Актёр Ленни Генри, играющий главу друидов Балора, рассказал во время очередного интервью, что его партнером на съёмочной площадке будет Джои Бэти, исполняющий роль Лютика в основной экранизации «Ведьмака» от Netflix. Стоит отметить, что Лютик вовсе не является бессмертным, как могут подумать некоторые поклонники франшизы, он появится в тех сценах будущего сериала, действие которых будет происходить в основной временной линии романов Сапковского.

Для справки: действие шоу «Ведьмак: Происхождение» развернётся за 1200 лет до событий, описанных в цикле «Ведьмак». Главные роли в этом шоу исполнят Лоуренс О’Фуаран, Мишель Йео, София Браун и другие.