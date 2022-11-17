Тбилиси, 17 ноября, 2022, 07:56 — ИА Регнум. В изготовленных в Тбилиси чебуреках вместо баранины было обнаружено мясо лошадей и ослов, сообщает 16 ноября грузинский телеканал «Имеди».

Александр Погожев ИА REGNUM Чебуреки

Тбилисская городская служба Национального агентства продовольствия в ходе инспекции взяла образцы мясного фарша в чебуречной №1, расположенной в столичном районе Глдани. В результате проведённого в лаборатории исследования выяснилось, что в фарше присутствуют ДНК лошади и осла.

Национальное агентство продовольствия передало сведения о результатах правоохранительным органам. Уже проводятся следственные действия, однако чебуречная закрыта не была. Её владельцам лишь предписано в дальнейшем приобретать мясо у другого поставщика.

Напомним, что скандалы с некачественными продуктами питания очень часто происходят на продовольственном рынке Грузии.