Рим, 16 ноября, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Заседание правительства Италии по вопросу о бюджетном манёвре состоится 21 ноября, сообщил 16 ноября министр экономики Джанкарло Джорджетти.

Biografieonline. it Джанкарло Джорджетти

Предполагается, что на этом заседании будет принято решение о выделении дополнительных 21 млрд евро на смягчение эффекта от роста цен на энергоносители и основные товары.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони отмечала, что снижение тарифов является абсолютным приоритетом правительства страны и что некоторые другие статьи расходов в связи с этим могут быть сокращены.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (превысившая, впервые за 40 лет, отметку в 10%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 60 млрд евро.