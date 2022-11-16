Киев, 16 ноября, 2022, 23:07 — ИА Регнум. В розыск объявила СБУ главу Чечни Рамзана Кадырова, сообщили 16 ноября бандеровские власти.

Obozrevatel.ua СБУ

МВД киевского режима разместило на своём сайте информацию о том, что глава Чечни «скрывается от органов досудебного расследования».

Добавим, что бандеровские власти обвиняют Кадырова в «совершении умышленных действий с целью изменения границ территории» б. УССР. Также он обвиняется в том, что участвует «в войне».