Вашингтон, 16 ноября, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Темпы боевых действий в рамках специальной военной операции России на территории б. УССР, вероятно, снизятся предстоящей зимой. Такое мнение высказал на пресс-конференции 16 ноября председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

The U.S. Army Марк Милли

«Естественная тенденция такова, что зимой из-за погодных условий проведение тактических операций замедлится», — сказал он.

При этом американский генерал отметил, что снижение интенсивности боёв, если оно действительно произойдёт, может открыть возможности для начала переговоров о политическом урегулировании между Москвой и Киевом.