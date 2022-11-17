17 ноября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова президента Польши о том, что ракета, упавшая на польскую территорию на границе с б. УССР, с большой долей вероятности была запущена Киевом.

Светлана Рыбина, , 08:17 — REGNUM Заявление президента Польши Анджея Дуды по итогам встречи правительства с генеральным штабом и ответственными службами и перед заседанием Совета национальной безопасности страны о том, что с большой долей вероятности упавшая на востоке Польши ракета принадлежала системам ПВО Киева, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 16 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ну и что, интервенция отменяется?» — спрашивает Олег Е.

Многие пользователи рады услышать в речах польского президента адекватные мысли относительно инцидента с упавшей ракетой на польской территории. Граждане напомнили о том, что киевские власти уже не раз оказывались виновниками трагедий, связанных с применением своих средств противовоздушной обороны.

«Итого на счету ПВО Киева два гражданских самолёта, дома в Киеве, трактор и два поляка», — пишет Роман Ч.

«Выходит, что Киев совершил агрессию против своих братьев по разуму. Как нехорошо!» — написала Aliya A.

Некоторые комментаторы отмечают, что вместо слов осуждения в сторону киевского неонацистского режима Дуда решил отреагировать самым сухим образом, насколько это возможно, хотя ещё в самом начале дня извергал пену, бросая преждевременные обвинения в сторону Российской Федерации.

«Если из России ракета прилетела, то это агрессия. Если со стороны Киева, то просто упала. В знак дружбы, не иначе», — шутит Ева А.

«А ведь они уже через пять минут после падения уже сказали, что это русские ракету запустили по трактору. Получается, врали?» — интересуется Максим О.

Часть людей полагает, что весь мир вскрыл киевскую уловку с неожиданно оказавшейся на польской территории ракетой, но главарь нацистского режима Владимир Зеленский до сих пор делает вид, что к атаке на Польшу причастна Россия.

«Даже Дуда допёр до этого. А Зеленский всё ещё пытается всех убедить, что это не их», — отметил Никита У.

Зеленский Официальное интернет-представительство главы киевского режима

«Что и следовало ожидать. Ведь мы постоянно в течение этих уже девяти лет ловили в приграничных землях их боеприпасы. Неудивительно, что нацики и по соседям лупить начали», — написал Котяра К.

Нашлись и те, кто считает, что Варшава была бы не прочь принять официальное участие в конфликте на территории бывшей УССР, ведь тогда Польша подомнёт под себя западную часть, которой в данной момент заправляют киевские преступники.

«Ещё сколько раз скажут об этом? Что за внушение? Все и так поняли, что ракеты ВСУ были. Попытка поляков войти [на территорию бывш. УССР] обломилась. Видимо, будут ждать новые поводы», — считает Димка Н.

«Быстро сдали назад. А так воодушевлённо визжали про 5-ю статью устава НАТО!» — подметил Олег Б.

«Эх! А ведь ещё чуть-чуть и можно было бы вводить воска Польши на [территорию бывш. УССР]. Близко было польское счастье, да не прокатило», — подметил Геннадий Р.

Напомним, 16 ноября президент Польши Анджей Дуда заявил по итогам встречи правительства с генеральным штабом и ответственными службами и перед заседанием Совета национальной безопасности страны о том, что с большой долей вероятности упавшая на востоке Польши ракета принадлежала системам ПВО Киева.