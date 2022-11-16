Тбилиси, 16 ноября, 2022, 23:15 — ИА Регнум. Грузинский футболист Хвича Кварацхелия, играющий в Италии, включён в число претендентов на получение «Золотого мяча» 2023 года, сообщает 16 ноября грузинский телеканал «Имеди».

Анна Нэсси Хвича Кварацхелия

Влиятельное интернет-издание Goal опубликовало двадцатку кандидатов на звание лучшего мирового игрока. Кварацхелия оказался в нём на десятом месте. Первые три места заняли Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.

Goal называет Кварацхелию главным открытием европейского сезона и отмечает, что он помог «Наполи» вырваться вперед в серии А итальянского чемпионата и занять первое место в группе Лиги чемпионов.

«Никакая статистика не подчеркивает его вклад лучше, чем тот факт, что он является лучшим игроком чемпионата Италии по общему количеству голов и результативных передач, несмотря на то, что он пропустил последние три матча за «Наполи» из-за травмы», — пишет издание.

Напомним, что ранее выступавший за московский «Локомотив» и казанский «Рубин» на позиции крайнего полузащитника Кварацхелия 24 марта 2022 года уехал из России, начав выступать в батумском «Динамо», а затем, 1 июля, перешёл в состав «Наполи». В настоящее время трансферная стоимость Кварацхелии составляет 60 миллионов евро.