Рим, , 22:48 — REGNUM По уточненным данным за октябрь 2022 года, стоимость потребительской корзины в Италии выросла на 12,6%, сообщили 16 ноября в национальной службе статистики.

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Это самый высокий показатель с 1983 года, тогда цены на товары первой необходимости выросли на 13%.

В целом годовая инфляция в октябре 2022 года составила 11,8%.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (превысившая, впервые за 40 лет, отметку в 10%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 60 млрд евро.