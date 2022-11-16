Осло, 16 ноября, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Норвегия подписала соглашение с правительством США о покупке ракет класса «воздух-воздух» AMRAAM-D для использования на норвежских боевых самолетах F-35. Сумма сделки оценивается около 5 млрд норвежских крон (около 500 млн долларов — прим. ИА REGNUM). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Норвегии.

Иван Шилов ИА REGNUM F-35

«Мы очень рады, что Норвегия теперь получает доступ к передовым ракетам. Сейчас мы проводим крупную закупку ракет средней дальности класса «воздух-воздух», которые задействуют потенциал платформы F-35 и укрепят нашу будущую обороноспособность. Это особенно важно в свете нынешней ситуации с безопасностью», — сказал глава минобороны Норвегии Бьёрн Арильд Грамм.

Согласно сообщению пресс-службы, AMRAAM-D — это модернизированная версия ракет, которые ранее использовались как истребителями F-16, так и системой ПВО NASAMS.

«Это очень важное соглашение как для обороноспособности Норвегии, так и для норвежско-американского сотрудничества», — добавил глава минобороны Норвегии.

Отмечается, что ракеты, которые эффективны против боевых самолётов и беспилотных летательных аппаратов, будут поставлены до 2028 года.