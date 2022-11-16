Скопье, 16 ноября 2022, 22:58 — REGNUM Посол США в Северной Македонии Анжела Аггелер 16 ноября призвала власти Северной Македонии усилить борьбу с коррупцией.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в 20-ю годовщину учреждения Государственной комиссии по борьбе с коррупцией в Северной Македонии Аггелер заявила, что борьба с коррупцией станет основным приоритетом американского посольства.
Американский посол отметила, что Северная Македония является стратегическим партнером США и самым молодым членом НАТО, что заставляет США более внимательно следить за развитием ситуации в этой стране.
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