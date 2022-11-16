Скопье, 16 ноября, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Посол США в Северной Македонии Анжела Аггелер 16 ноября призвала власти Северной Македонии усилить борьбу с коррупцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в 20-ю годовщину учреждения Государственной комиссии по борьбе с коррупцией в Северной Македонии Аггелер заявила, что борьба с коррупцией станет основным приоритетом американского посольства.

Анжела Аггелер «Коррупция в любой форме — кумовство, ненужное политическое влияние, фаворитизм при устройстве на работу или подписании контрактов — мешает стране достичь экономических, социальных, образовательных и структурных положительных изменений, которые, как мы знаем, могут и должны быть достигнуты».

Американский посол отметила, что Северная Македония является стратегическим партнером США и самым молодым членом НАТО, что заставляет США более внимательно следить за развитием ситуации в этой стране.