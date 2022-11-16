Мессина, Италия, , 22:42 — REGNUM Проект моста на остров Сицилия является технически сложным и должен быть «обновлен», заявил 16 ноября министр инфраструктуры Италии Маттео Сальвини.

Сицилия Георг Боц

21 ноября состоится заседание правительства страны, где могут быть приняты решения, вследствие которых вопрос о строительстве моста вновь перейдет в практическую плоскость, добавил он.

Ранее Сальвини отмечал, что строительство первого моста на Сицилию будет одним из приоритетов нового правительства страны.

Временно замороженный проект строительства моста протяженностью 3,5 километра предполагает, что строить переправу будут шесть лет, общая стоимость работ составит 4,3 млрд евро (с учетом расходов на железнодорожную инфраструктуру), за сутки по мосту смогут проезжать 18 тысяч автомобилей.