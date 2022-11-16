Белград, , 23:18 — REGNUM Уход российской армии из Херсона был продуманным решением военного командования — здесь ни в коем случае нельзя говорить о поражении. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко 16 ноября в интервью сербскому изданию Kurir.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Военные действия — это в некотором смысле как математика. Здесь существует математическая логика — что мы можем, какими силами располагаем, какой логистикой, инфраструктурой», — рассказал Боцан-Харченко.

По словам российского дипломата, военное командование в качестве важного фактора учитывало и положение гражданского населения.

«Главное было эвакуировать мирное население. Было эвакуировано более 100 000 человек. У них у всех есть место для проживания, даже дети могут ходить в школу. Что касается армии, она ушла на линию обороны», — отметил посол России в Сербии.

Боцан-Харченко добавил, что цели российской специальной операции на территории б. УССР не изменились.

Напомним, что 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра. Такое решение было принято после того, как командующий объединенной группировкой войск генерал Сергей Суровикин доложил Шойгу, что дамба Каховской ГЭС в любой момент может не выдержать обстрелов ВСУ. Это отрезало бы российских военных от снабжения.

До отхода российских войск тысячи жителей Херсонской области, вошедшей в состав РФ по результатам референдума, были эвакуированы на левый берег Днепра.