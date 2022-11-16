Вашингтон, , 22:43 — REGNUM Решение экс-президента США Дональда Трампа переизбираться на президентский пост может помочь действующему главе Белого дома Джо Байдену победить на выборах 2024 года, считает Демократическая партия, видящая в лице Трампа уязвимого кандидата, сообщает 16 ноября Reuters.

Дональд Трамп и Джо Байден Андрей Черкасский © ИА REGNUM

Несколько помощников и советников Байдена рассказали изданию на условиях анонимности, что президент и его команда не испугались вступления Трампа в предвыборную гонку. Трамп сделал свое заявление 15 ноября, опередив потенциальных соперников в борьбе за республиканскую номинацию.

Трамп объявил о выдвижении своей кандидатуры, несмотря на неудачные для Республиканской партии промежуточные выборы, в результате которых демократы сохранили контроль над Сенатом. За это многие сторонники Республиканской партии начали винить именно Трампа, указав, что он разделяет партию и что его скандальная персона приносит больше вреда, чем пользы.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп намерен переизбираться несмотря на новый имидж «козла отпущения»

Читайте развитие сюжета: Иванка Трамп: я люблю отца, но «не планирую заниматься политикой»