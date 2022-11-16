Бишкек, 16 ноября, 2022, 22:23 — ИА Регнум. Предприниматели крупнейшего вещевого рынка Киргизии «Дордой» жалуются на искусственно создаваемые пограничниками Казахстана барьерами на киргизско-казахстанской границе. Об этом заявил депутат Шайлообек Атазов на заседании киргизстанского парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан, граница с Киргизией

По словам народного избранника, местные коммерсанты регулярно сталкиваются с проблемой простоя грузовиков с их товарами на границе с Казахстаном.

Атазов посетовал, что правительство Киргизии обещает, но никак не может решить этот вопрос уже более года.

В ответ на это председатель таможенной службы Самат Исабеков заметил, что поскольку и Киргизия, и Казахстан являются членами Евразийского экономического союза, то таможенных границ между странами нет, а потому решать проблему должна налоговая служба.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Казахстан заявил об усилении контроля на границе с Киргизией из-за участившихся случаев контрабанды и попыток провоза киргизстанскими предпринимателями контрафактных грузов через киргизско-казахстанскую границу.

В ответ на это власти Киргизии заявили о том, что «данные, предоставляемые казахстанской стороной, некорректны и вызывают сомнения и, более того, рассматриваются как фальсификация с целью дискредитации киргизстанских экспортеров».

Также чиновники обратили внимание на то, что на контрольно-пропускных пунктах на киргизско-казахстанской границе осуществляют свою деятельность сотрудники Комитета государственных доходов Казахстана, что является грубым нарушением основных принципов и норм Договора о ЕАЭС.