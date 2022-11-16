Скопье, 16 ноября, 2022, 22:32 — ИА Регнум. Регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению в Северной Македонии 16 ноября приняла решение о снижении оптовых цен на нефтепродукты. Общий уровень снижения цен составил 2,77%.

Dr. Mirko Junge Дизель «Фрама»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, за период с 14 ноября цены на бензин на мировых рынках снизились на 1,8%, а на нефть — на 2,8%. При этом курс денара к доллару снизился на 1,485%.

С 17 ноября стоимость литра 95 бензина составит 91,5 денара, а 98 бензина — 94 денара. Стоимость моторного масла составит 88 денаров за литр, а мазута — 47 денаров за кг. Курсы рубля и денара совпадают почти полностью. В одном македонском денаре 103 копейки.