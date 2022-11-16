Вашингтон, 16 ноября, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Поставленные правительством США киевскому режиму системы противовоздушной обороны NASAMS «со стопроцентным успехом» перехватывают российские ракеты, заявил 16 ноября министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Reuters.

Soldatnytt ЗРК NASAMS

Данное заявление Остин сделал на фоне того, как НАТО заявило, что ракета, которая упала на территории Польши, вероятно, была выпущена из системы противовоздушной обороны киевского режима.

Министр обороны добавил, что Соединенные Штаты будут работать с Польшей, чтобы собрать больше информации об инциденте. При этом он не стал возлагать вину за произошедшее на киевский режим.