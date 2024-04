Лос-Анджелес, США, 16 ноября, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Кинокомпания Lionsgate приобрела права на экранизацию серии видеоигр Streets of Rage. Об этом 16 ноября сообщает журнал Variety.

Кадр из трейлера игры Streets of Rage 4

Сценарий к картине напишет известный Дерек Колстад, ранее работавший над созданием боевиков франшизы «Джон Уик», он также выступит в качестве продюсера. В беседе с журналистами кинематографист отметил, что помнит, как в десятилетнем возрасте, улыбаясь, играл в видеоигры на консоли SEGA, в том числе в Streets of Rage.

Напомним, оригинальная игра Streets of Rage в жанре beat 'em up вышла в 1991 году на консоли Sega Mega Drive (Sega Genesis). Релиз последней игры франшизы Streets of Rage 4 состоялся в 2020 году.