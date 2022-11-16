Рим, 16 ноября, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Правительство Италии достигло компромисса относительно возраста выхода на пенсию в 2023 году, передают национальные СМИ 16 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Будет использоваться «формула 41», то есть право выхода на пенсию получат граждане, чей трудовой стаж составляет не менее 41 года.

По инициативе либералов в 2011 году пенсионный возраст в Италии был повышен до 67 лет. С 2019 года этот вариант реформы по инициативе правой «Лиги» был отменен. С этого периода изменения вносятся ежегодно. В 2022 году действует «правило 102» (сумма возраста и стажа не должна быть меньше 102).