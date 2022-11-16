Санкт-Петербург, 16 ноября, 2022, 22:20 — ИА Регнум. В случае увеличения темпов роста экономики Санкт-Петербурга Смольный будет готов увеличить расходы на строительство метрополитена. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил 16 ноября вице-губернатор Северной столицы Алексей Корабельников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство станции метро в Петербурге

Корабельников напомнил, что в бюджете Петербурга на 2022 год произошло перераспределение средств, с сокращением ассигнований на строительство метро, которые просто не успели освоить. Власти рассчитывают, что с учётом перенаправленных ресурсов метро в ближайшие годы будет строиться более динамично.

«В случае, если темпы роста будут наращиваться, мы, конечно, будем принимать решение об увеличении (финансирования)», — заявил вице-губернатор.

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Расходы на строительство метрополитена в бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год составят 30 млрд рублей. В последующие два года на эти цели выделят примерно по 55 млрд рублей.