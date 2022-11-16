Приштина, Сербия, 16 ноября 2022, 22:30 — REGNUM Глава миссии ЕС в Косово Томаш Шуньог 16 ноября заявил, что решение по либерализации визового режима для Косово будет принято в Брюсселе к концу 2022 года.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявление было сделано в ходе дискуссии на тему «Отчет по расширению: что он значит для Косово?», организованной миссией ЕС в Косово и «Домом Европы».
Напомним, согласно отчету Еврокомиссии, Косово выполнило все поставленные для либерализации визового режима условия еще в 2018 году.
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