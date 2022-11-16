Приштина, Сербия, 16 ноября, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Глава миссии ЕС в Косово Томаш Шуньог 16 ноября заявил, что решение по либерализации визового режима для Косово будет принято в Брюсселе к концу 2022 года.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявление было сделано в ходе дискуссии на тему «Отчет по расширению: что он значит для Косово?», организованной миссией ЕС в Косово и «Домом Европы».

Томаш Шуньог «Что касается либерализации визового режима, я бы хотел поздравить председательницу ЕС — Чехию — которая вынесла этот вопрос на повестку дня, мы провели две встречи с рабочими группами, и теперь я полностью уверен, что решение по визам будет принято до конца текущего года, давайте надеяться, что это произойдет, и тогда мы снимем эту проблему с повестки дня».

Напомним, согласно отчету Еврокомиссии, Косово выполнило все поставленные для либерализации визового режима условия еще в 2018 году.