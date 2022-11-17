17 ноября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова зампреда генсека ООН о том, что организация зафиксировала факты пыток и казней представителями киевского режима в отношении военнопленных .

Артур Савин, , 08:06 — REGNUM Заявление заместителя представителя генерального секретаря Организации Объединённых Наций (ООН) Фархана Хака о том, что ООН получила достоверные сведения о применении киевским неонацистским режимом пыток и казней в отношении пленных, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 16 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Здание ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Миссия получила достоверные обвинения в казнях, а также в нескольких случаях пыток», — заявил Хак.

Наконец-то ООН стало известно то, о чём говорят уже чуть ли не годы, — Киев в нарушение всех конвенций совершает ужасные преступления в отношении военнопленных, а также гражданского населения. Многие пользователи были рады узнать, что правда об изуверской сущности Киева всё-таки стала достоянием общественности и была документально зафиксирована международной организацией.

Киевский режим Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Каждый, кто оттуда возвращался, говорил о пытках», — пишет Дмитрий Ю.

«Поздравляю ООН с тем, что до них всё-таки дошло», — написала Анна Г.

«Не верю глазам своим! Да неужели?! Мы уже девять месяцев об этом кричим!» — пишет Марина М.

Некоторые комментаторы не верят, что вот так с бухты-барахты Организация Объединённых Наций, практически десятилетие закрывающая глаза на присутствие настоящих нацистов на территории бывшей УССР и садистов в руководстве киевского режима, признала факт этих преступлений против человечества.

«Неужели они начали просыпаться и делать что-то полезное? Глядишь, и нацистов найдут [на территории бывш. УССР]. Неужели потихоньку начали давать заднюю?» — удивляется Афанасий Б.

«Как-то не верится ООН. Такое ощущение, что подвох какой-то. А может быть, решили просто капельку справедливости разбавить со своей лицемерной политикой?» — предполагает Саша Т.

Часть людей полагает, что в ООН попросту не готовы больше опускаться до того низа, к какому их склоняет опуститься Киев и его хозяин в лице руководства США.

«Испугались тухлые конторщики ООН, что дно пробили в своей продажности и лицемерии? Решили показать праведные намерения?» — интересуется Ирина О.

«И что за этим последует? Правильно, ничего», — уверен Allen W.

Ряд пользователей сомневается, что этим материалам дела дадут зелёный свет, ведь иначе представителям киевского режима придётся отвечать за свои преступления.

«Пока прослеживается одна формальность в действиях ООН», — заметил Павел Р.

«У них появится секретный свидетель, который расскажет всю «правду». Западные страны часто при международных исследованиях полагаются на секретных, тайных свидетелей», — написал Алексей К.

«Потом в докладе эти продажные напишут, что типа русские солдаты пытали себя сами. А где не сами, то невозможно установить, кто пытал и зачем. И вообще всё равно — русские во всём виноваты», — предрекает Михаил П.

Русофобия Henry Mühlpfordt

«Документик есть даже в ООН. Теперь-то Киев не отвертится. ООН будет принимать такое во внимание, как бы нацистам это не нравилось», — указывает Иосиф Л.

«Главное, чтобы потом документы эти случайно не потерялись», — отметила Патя М.

Напомним, 15 ноября заместитель представителя генерального секретаря Организации Объединённых Наций Фархан Хак заявил на брифинге о том, что ООН получила достоверные сведения о применении киевским неонацистским режимом пыток и казней в отношении пленных.